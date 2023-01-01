Tesla Kids
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Tesla Kids

Tesla Kids (сериал, 2020) смотреть онлайн бесплатно

6.62020, Tesla Kids 1 сезон
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Узнавай! Пробуй! Экспериментируй! Опыты для детей , фокусы, эксперименты, опыты дома и открытия, о которых стоит узнать человеку! Интересные видео для тебя и твоих друзей! О том, что нужно попробовать! О том, что интересно! Подписывайся! Присоединяйся! Рассказывай друзьям! Интересные эксперименты, опыты по физике и опыты по химии, лучшие места в Москве, рассказы про микроскопы, игры в сыщика - смотри на канале Тесла кидс !

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