Тайгер
Wink
Сериалы
Тайгер
2020, Tiger 1 сезон
Документальный18+

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Тайгер (сериал, 2020) смотреть онлайн

О сериале

Двухсерийный документальный фильм о легенде гольфа Тайгере Вудсе. Откровенно о главном: «Тайгер» рисует честную картину жизни и карьеры знаменитого спортсмена. В фильм вошли эксклюзивные кадры, а также интервью с близкими и коллегами Вудса, включая его бывшего кэдди Стива Уильямса. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
Великобритания
Жанр
Документальный

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb