Такая сумасшедшая любовь (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Судьба сталкивает чрезмерно самоуверенного парня Према и смелую и отчаянную девушку Теджасвини, которым суждено пройти путь от испепеляющей ненависти до сумасшедшей любви. Даже если весь мир ополчится против них, они будут готовы на все ради своей любви.



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