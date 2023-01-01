Такая сумасшедшая любовь
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Такая сумасшедшая любовь

Такая сумасшедшая любовь (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.92017, Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi 1 сезон
Драмы, Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Судьба сталкивает чрезмерно самоуверенного парня Према и смелую и отчаянную девушку Теджасвини, которым суждено пройти путь от испепеляющей ненависти до сумасшедшей любви. Даже если весь мир ополчится против них, они будут готовы на все ради своей любви.

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Рейтинг

7.8 IMDb