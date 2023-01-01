Сёгун (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Япония, начало XVII века. Английский штурман Джон Блэкторн терпит крушение и попадает в закрытую для европейцев Страну восходящего солнца, где проходит путь от пленника на грани жизни и смерти до правой руки борющегося за власть самурая Торанаги.



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