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Сёгун (сериал, 2024) смотреть онлайн

2024, Сёгун 1 сезон
Драмы, Приключения18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Япония, начало XVII века. Английский штурман Джон Блэкторн терпит крушение и попадает в закрытую для европейцев Страну восходящего солнца, где проходит путь от пленника на грани жизни и смерти до правой руки борющегося за власть самурая Торанаги.

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