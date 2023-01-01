Сёгун (сериал, 2024) смотреть онлайн
2024, Сёгун 1 сезон
Драмы, Приключения18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Япония, начало XVII века. Английский штурман Джон Блэкторн терпит крушение и попадает в закрытую для европейцев Страну восходящего солнца, где проходит путь от пленника на грани жизни и смерти до правой руки борющегося за власть самурая Торанаги.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Приключения, Драмы
Рейтинг
- ТФРежиссёр
Такэси
Фукунага
- ДвРежиссёр
Джонатан
ван Тюллекен
- ТХАктёр
Такэхиро
Хира
- ЛЫАктёр
Ли
Ы-щин
- ЮКАктёр
Юки
Кэдоин
- Актёр
Хироюки
Санада
- АСАктриса
Анна
Саваи
- АКАктриса
Акико
Кобаяси
- ЮКАктёр
Юки
Кура
- Актёр
Таданобу
Асано
- КДАктёр
Космо
Джарвис
- ЭЁСценарист
Эмили
Ёсида
- ДМСценарист
Джастин
Маркс
- МКПродюсер
Микаэла
Клэвелл
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- ХДХудожница
Хелен
Джарвис
- АРКомпозитор
Аттикус
Росс