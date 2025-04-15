Святой дух (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Касание Святого Духа знает каждый, кто когда-то пришел и остался в Церкви, потому что Церковь – это Дом Духа. И если бы в Церкви Его не было, то храмы стояли бы пустыми, да и не было бы уже никакой Церкви.

Касание Святого Духа – это убедительный опыт миллиардов людей в истории и в настоящем. Опыт, для которого иногда очень сложно найти слова, но это опыт, опровергнуть который никто никогда не уме�л – потому что переживание Святого Духа – это уже доступное нам на земле переживание Царства Небесного.

В Библии Он – и огонь, и свет, и голубь, и сильная буря, и тихое дыхание ветра, и та евангельская жемчужина, найдя которую, человек продает все, что имеет, чтобы купить ее.



Он исцеляет, Он вразумляет, Он дает ответы на все вопросы, Он открывает будущее и всё – о человеке, Он – главное, что оставил Христос на Земле, Он – главное, что есть в Церкви. Мы живые – потому что Он – жизнь.



Чтобы найти точные слова о Нем, чтобы понять, как Его узнать и не терять, мы разыскали далекие скиты отшельников, которые и сегодня тратят многие годы на то, чтобы очистить ум, добыть настоящую молитву и стать сосудом Святого Духа, пожили в ритме и укладе их жизни и спросили о святом Духе и как его обрести – самих святых наших дней:



Старца Иоанна Миронова, отца Андрея Ткачева, отца Игоря Фомина, владыку Тихона (Шевкунова), отца Олега Стеняева, игуменью Дивеевского монастыря Сергию (Конкову), архимандрита Мефодия (Зинковского), схиигумена Гавриила – того самого таинственно�го Игумена N – начальника недоступного для мира Кавказского Валаамского скита и свидетеля подвигов кавказских подвижников и многих старцев, и многих других.



Мы пришли к ним, хотя бы приблизиться к тому, что святой Серафим Саровский назвал главной целью христианской жизни.



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