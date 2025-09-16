Свежий воздух (сериал, 2015) смотреть онлайн

Программа «Беседы на свежем воздухе» призвана помочь тем, кто ищет ответы, как дальше действовать, чтобы справиться с трудностями. Знакомая и любимая многими зрителями звездная пара ведущих — Ольга Шелест и Антон Комолов — в формате дружеской беседы общаются с гостями — звездными семьями и экспертами, которые готовы поделиться своим опытом со зрителями и дать советы, что делать дальше, чтобы сохранить семью и быть счастливыми в браке.

