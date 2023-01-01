Светлячок
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Светлячок

Светлячок (сериал, 2002) смотреть онлайн

2002, Светлячок 1 сезон
Фантастика, Приключения18+

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Сюжет

Капитан Малькольм Рейнольдс — закаленный в боях ветеран галактической гражданской войны, сражавшийся не на той (проигравшей) стороне, зарабатывает на жизнь мелкими преступлениями и перевозит грузы на своем корабле «Серенити». Он возглавляет небольшую разношерстную команду, которая порядком смахивает на самую обычную семью — ее члены вечно ссорятся, не соблюдают дисциплину, но никогда не предадут своего капитана и пойдут за ним хоть на край света.

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