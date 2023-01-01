Сверчок Аполлон и Тайная жизнь Насекомых
Wink
Детям
Сверчок Аполлон и Тайная жизнь Насекомых

Сверчок Аполлон и Тайная жизнь Насекомых (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Apollon le grillon et les drôles de petites bêtes 1 сезон
Мультсериалы6+

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Сюжет

После переезда в сад Аполло нашел новую семью. Он знает, как много значит семья в жизни каждого. И потому делает все возможное, чтобы отношения между ним и его новыми друзьями всегда были гармоничными и добрыми. Все обитатели сада знают, чтобы ни случилось они могут рассчитывать на помощь и поддержку Аполло. Как же интересно наблюдать за жизнью сада и каждый день видеть новые приключения это разнообразного, дружного и веселого сообщества.

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Рейтинг

6.9 IMDb