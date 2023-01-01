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stupidmadworld

stupidmadworld (сериал, 2020) смотреть онлайн

7.22020, stupidmadworld 1 сезон
Блоги18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Stupidmadworld - техноблог. Я рассказываю не только о гаджетах, смартфонах, ноутбуках и компьютерах, но и о технологиях в целом. Я верю в идею, что современные технологии должны быть доступны каждому и считаю, что необязательно тратить кучу денег на покупку хорошей электроники.

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