Страсти (сериал, 2008) смотреть онлайн
9.32008, The Passion 1 сезон
Драмы, Исторические18+
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Сюжет
Сказание о последних днях жизни Иисуса из Назарета, а точнее, о его последней неделе. Иисус прибывает в Иерусалим в Вербное воскресенье, где вызывает переполох среди евреев. Римляне должны противостоять начавшимся восстаниям, и Первосвященник решает избавиться от Иисуса. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb