Стая
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Стая

Стая (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, La jauría 1 сезон
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Ученицы католической школы протестуют против домогательств одного из учителей, но прямых доказательств нет, и никто не верит девочкам. Когда одна из школьниц пропадает, к делу подключается полиция.

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Информация

Страна
Чили
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Стая»

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