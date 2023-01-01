Стая (сериал, 2020) смотреть онлайн
2020, La jauría 1 сезон
Триллеры, Драмы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Ученицы католической школы протестуют против домогательств одного из учителей, но прямых доказательств нет, и никто не верит девочкам. Когда одна из школьниц пропадает, к делу подключается полиция.
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- МРРежиссёр
Мариали
Ривас
- ЛПРежиссёр
Лусия
Пуэнсо
- Актриса
Антония
Сехерс
- Актриса
Даниэла
Вега
- ПЛАктриса
Паула
Лухзингер
- ХААктёр
Хорхе
Аречета
- КРАктёр
Клементе
Родригес
- МДАктриса
Мариана
Ди Джироламо
- АГАктриса
Антония
Гизен
- МГАктриса
Мария
Грасия Оменя
- ЛДСценарист
Леонэль
Д’Агостино
- ЛПСценарист
Лусия
Пуэнсо
- ХРСценарист
Хулио
Рохас
- ХдПродюсер
Хуан
де Диос Ларраин
- ПЛПродюсер
Пабло
Ларраин
- МБМонтажёр
Мисаэль
Бустос
- САОператор
Серхио
Армстронг
- АГКомпозитор
Андрес
Гольдштейн
- ДТКомпозитор
Даниэль
Тарраб