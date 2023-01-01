Средний уровень
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Средний уровень

Средний уровень (сериал, 2008) смотреть онлайн

8.02008, B-level 9 сезонов
B-level0+
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Сюжет

Блок B-Level позволит усовершенствовать знания языка тем, кто уже владеет английским на среднем уровне. Регулярный просмотр программ блока поможет научиться понимать более сложные тексты, максимально быстро пополнить словарный запас и без труда освоить новые грамматические темы.

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