Средний уровень (сериал, 2008) смотреть онлайн
8.02008, B-level 9 сезонов
B-level0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
- 0+9 мин
Средний уровень
Сезон 1 Серия 1
- 0+9 мин
Средний уровень
Сезон 1 Серия 2
- 0+10 мин
Средний уровень
Сезон 1 Серия 3
- 0+10 мин
Средний уровень
Сезон 1 Серия 4
- 0+10 мин
Средний уровень
Сезон 1 Серия 5
- 0+10 мин
Средний уровень
Сезон 1 Серия 6
- 0+10 мин
Средний уровень
Сезон 1 Серия 7
- 0+10 мин
Средний уровень
Сезон 1 Серия 8
- 0+10 мин
Средний уровень
Сезон 1 Серия 9
- 0+10 мин
Средний уровень
Сезон 1 Серия 12
- 0+10 мин
Средний уровень
Сезон 1 Серия 13
- 0+10 мин
Средний уровень
Сезон 1 Серия 14
- 0+10 мин
Средний уровень
Сезон 1 Серия 15
- 0+9 мин
Средний уровень
Сезон 1 Серия 16
- 0+10 мин
Средний уровень
Сезон 1 Серия 17
- 0+10 мин
Средний уровень
Сезон 1 Серия 18
- 0+10 мин
Средний уровень
Сезон 1 Серия 19
- 0+10 мин
Средний уровень
Сезон 1 Серия 20
- 0+9 мин
Средний уровень
Сезон 1 Серия 21
- 0+10 мин
Средний уровень
Сезон 1 Серия 22
- 0+10 мин
Средний уровень
Сезон 1 Серия 23
Сюжет
Блок B-Level позволит усовершенствовать знания языка тем, кто уже владеет английским на среднем уровне. Регулярный просмотр программ блока поможет научиться понимать более сложные тексты, максимально быстро пополнить словарный запас и без труда освоить новые грамматические темы.
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