Спрячь меня (сериал, 2023) смотреть онлайн
2023, Спрячь меня 1 сезон
Драмы, Мелодрамы18+
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Сюжет
Мете и Наз — избалованные дети богатых и влиятельных семей. Они привыкли получать все, что хотят. Их история началась в детстве, когда их семьи договорились, что они поженятся. Однако встреча с Инджилой, которая была служанкой Наз, заставляет Мете переосмыслить все свои жизненные решения.
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