Современная рыбалка с Джаредом Джеффрисом
Wink
Сериалы
Современная рыбалка с Джаредом Джеффрисом

Современная рыбалка с Джаредом Джеффрисом (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.72018, Modern Fishing with Jared Jeffries 2 сезона
Спорт16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Звездный баскетболист рассказывает о своем хобби — рыбалке. Азартное реалити-шоу с советами по ловле

Все сезоны сериала Современная рыбалка с Джаредом Джеффрисом смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Спорт

Рейтинг