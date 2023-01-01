Соседство
Wink
Сериалы
Соседство

Соседство (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Соседство 1 сезон
Комедия18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Джонсоны только что переехали в один из уютных домиков в пригороде Лос-Анджелеса и пытаются наладить отношения с соседями. Вскоре выясняется, что местные жители составляют сплочённое сообщество, определённое не столько общими интересами, сколько цветом кожи. Завоевать себе место в чёрном районе простым белым ребятам оказывается непросто.

Все сезоны сериала Соседство смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Соседство»