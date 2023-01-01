Сомнение
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Сомнение

Сомнение (сериал, 2017) смотреть онлайн

8.92017, Doubt 1 сезон
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сэди Эллис — умная, шикарная женщина и успешный адвокат в юридической фирме. Еe новый клиент — Уильям «Билли» Конвэй. Харизма — второе имя этого мужчины. Билли мог совершить, а мог и не совершить жестокое преступление, в котором его считают виновным. Хуже всего то, что Сэди начинает влюбляться в него, и быть безучастным профессионалом ей уже не получится.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сомнение»

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