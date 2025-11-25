Содом. Кара Господня (сериал, 2023) смотреть онлайн

Павел Астахов отправляется на Святую Землю, чтобы изучить все наученные и археологические версии одного из самых страдных библейских катаклизмов: смерти Содома,Гоморры и всех городав Пятиградия.



Где они находились и как именно погибли? Какие следы городов сохранили пустыни Израиля, Иордании, Палестины и.. дно Мертвого моря — редчайший эксперимент: съёмочная группа Спаса погрузится под воду безжизненного озёра, чтобы изучить версию о том, что города греха были на его дне.



Сомнений в достоверности катастрофы, как и в описанных в Библии последующих за смертью городов событиях — не остается.



Но четыре серии расследования Астахова — это не просто библейский эксперимент, это поиск и ответов на вопросы о причинах гибели городов и о возможности повторения этой кары.

