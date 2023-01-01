Снегопад (сериал, 2017) смотреть онлайн
2017, Снегопад 1 сезон
Драмы, Криминал18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Рассказ о начале кокаиновой эпидемии в Лос-Анджелесе начала 1980-х, когда на улицах Америки появился дешёвый крэк из Доминиканы, и страну захлестнул неконтролируемый рост преступности.
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Информация
Рейтинг
- БЯРежиссёр
Бен
Янгер
- КСРежиссёр
Карл
Ситон
- ААРежиссёр
Алонсо
Альварес
- ЛКРежиссёр
Логан
Кибенс
- СПАктёр
Серхио
Перис-Менчета
- АДАктёр
Айзейя
Джон
- МХАктриса
Майкл
Хайатт
- АЛАктриса
Анджела
Льюис
- ЭДАктёр
Эймин
Джозеф
- КХАктёр
Картер
Хадсон
- ГБАктриса
Гэйл
Бин
- АААктёр
Алон
Абутбул
- ККАктёр
Кевин
Кэрролл
- ДССценарист
Джон
Синглтон
- ЭАСценарист
Эрик
Амадио
- ЭАПродюсер
Эрик
Амадио
- Продюсер
Майкл
Лондон
- ДАПродюсер
Дэйв
Андрон
- Продюсер
Тревор
Энгельсон
- НРХудожник
Ник
Рэлбовски
- СЭХудожник
Скотт
Энге
- ТКХудожник
Т.К.
Киркпатрик
- ХММонтажёр
Хантер
М. Вия
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо