Снегопад
Wink
Сериалы
Снегопад

Снегопад (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Снегопад 1 сезон
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Рассказ о начале кокаиновой эпидемии в Лос-Анджелесе начала 1980-х, когда на улицах Америки появился дешёвый крэк из Доминиканы, и страну захлестнул неконтролируемый рост преступности.

Все сезоны сериала Снегопад смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Снегопад»