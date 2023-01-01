Служба доставки (сериал, 2018) смотреть онлайн
2018, Служба доставки 1 сезон
Драмы18+
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Сюжет
Курьер специальной службы доставки занимается своей ежедневной работой: развозит заказы по квартирам. И всe в этой истории было бы совершенно обыкновенным, если бы не сами посылки — чистые эмоции. Здесь любой человек может отправить адресату настоящие радость или любовь, любое воспоминание �из прошлого — курьер доставит всe в лучшем виде. Но станет ли от этого легче?
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Информация
Рейтинг
5.6 IMDb
- ВКРежиссёр
Владимир
Копцев
- ЕКРежиссёр
Елена
Копцева
- АКАктёр
Андрей
Кондратьев
- ГФАктриса
Галина
Филимонова
- ДРАктриса
Дарья
Румянцева
- АШАктёр
Андрей
Шимко
- ВУАктриса
Василиса
Ушакова
- АКАктёр
Александр
Копцев
- ВКСценарист
Владимир
Копцев
- ЕКСценарист
Елена
Копцева
- ИКХудожница
Инес
Колосова
- ЕБМонтажёр
Екатерина
Бересневич
- ИЛМонтажёр
Игорь
Логинов
- АБОператор
Артур
Бергарт