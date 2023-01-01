Служба доставки (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Курьер специальной службы доставки занимается своей ежедневной работой: развозит заказы по квартирам. И всe в этой истории было бы совершенно обыкновенным, если бы не сами посылки — чистые эмоции. Здесь любой человек может отправить адресату настоящие радость или любовь, любое воспоминание �из прошлого — курьер доставит всe в лучшем виде. Но станет ли от этого легче?



Все сезоны сериала Служба доставки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.