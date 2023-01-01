Слепые пятна
Wink
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Слепые пятна
2021, Blindspotting 1 сезон
Драмы, Комедии18+

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Слепые пятна (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение одноименного фильма 2018 года режиссера Карлоса Лопеса Эстрады. В тв-адаптации Жасмин Сифас Джонс снова возвращается к роли Эшли, которая вынуждена с сыном переехать к матери и сестре своего парня после его ареста. Теперь ей предстоит как-то справляться с хаотичными и забавными событиями в своей жизни, а также неизбежным экзистенциальным кризисом.

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Рейтинг

6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Слепые пятна»

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