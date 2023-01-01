Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом (сериал, 2016) смотреть онлайн
7.42016, Through the Wormhole 1 сезон
Документальные12+
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Сюжет
Опираясь на последние исследования NASA и только появившиеся теории академиков и исследователей, обладатель «Оскара», продюсер и ведущий Морган Фриман исследует космос и пытается найти ответы на глобальные вопросы.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ДШРежиссёр
Джеффри
Шарп
- ДЛРежиссёр
Дэвид
Ламаттина
- Актёр
Морган
Фриман
- ШКАктёр
Шон
Кэрролл
- МКАктёр
Митио
Каку
- КТАктёр
Кип
Тор�н
- КФАктёр
Карлос
Френк
- МТАктёр
Макс
Тегмарк
- ПДАктёр
Пол
Дейвис
- ЛСАктёр
Ли
Смолин
- ФТАктёр
Фрэнк
Типлер
- ФКАктёр
Фрэнк
Клоуз
- ТКСценарист
Томас
Куинн
- Продюсер
Морган
Фриман
- ТМПродюсер
Трэйси
Мерсер
- ПЭХудожник
Пол
Этеридж
- КБХудожник
Колин
Блейк
- МДХудожница
Марита
Де Леон
- ХХХудожница
Хелен
Харвэлл
- ДЛМонтажёр
Дэвид
Ламаттина
- ДБОператор
Дэвид
Бейлли
- КДОператор
Крис
Дентон
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер