Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом
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Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом

Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом (сериал, 2016) смотреть онлайн

7.42016, Through the Wormhole 1 сезон
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Опираясь на последние исследования NASA и только появившиеся теории академиков и исследователей, обладатель «Оскара», продюсер и ведущий Морган Фриман исследует космос и пытается найти ответы на глобальные вопросы.

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Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом»

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