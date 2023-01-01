Скульптурное лицо с Викторией Цепляевой
Wink
Сериалы
Скульптурное лицо с Викторией Цепляевой

Скульптурное лицо с Викторией Цепляевой (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.92019, Скульптурное лицо с Викторией Цепляевой 1 сезон
ТВ-шоу18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Забудьте про инъекции и дорогостоящие процедуры косметологов. Авторский курс самомассажа «Скульптурное лицо» от Виктории Цепляевой раскроет секреты омоложения и профессионального ухода в домашних условиях.

Все сезоны сериала Скульптурное лицо с Викторией Цепляевой смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг