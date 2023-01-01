СКАМ Германия (Стыд) (сериал, 2018) смотреть онлайн
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Сюжет
Немецкая адаптация популярного норвежского сериала «Стыд».
Сериал показывает обыденные будни пятерых подростков, которые тесно дружат между собой. Девушки абсолютно не похожи, каждая отличается особым характером, образом жизни, интересами, у каждой свой путь становления и свой подростковый период. Они самостоятельно разбираются с возникающими проблемами и насущными вопросами: в чем смысл жизни, как выбрать профессию, как найти свое призвание и место в социуме или как заработать определенную репутацию.
Все это сопровождается неожиданными влюбленностями, которые обязательно будут приправлены предательством и ложью, горькими расставаниями, шумными тусовками в одной компании и одинокими грустными вечерами. Они будут учиться решать конфликты, справляться с чувством ненужности, а некоторые на собственном опыте узнают, что такое быть изгоем и «не таким, как все».
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