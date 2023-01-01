СКАМ Германия (Стыд) (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Немецкая адаптация популярного норвежского сериала «Стыд».



Сериал показывает обыденные будни пятерых подростков, которые тесно дружат между собой. Девушки абсолютно не похожи, каждая отличается особым характером, образом жизни, интересами, у каждой свой путь становления и свой подростковый период. Они самостоятельно разбираются с возникающими проблемами и насущными вопросами: в чем смысл жизни, как выбрать профессию, как найти свое призвание и место в социуме или как заработать определенную репутацию.

Все это сопровождается неожиданными влюбленностями, которые обязательно будут приправлены предательством и ложью, горькими расставаниями, шумными тусовками в одной компании и одинокими грустными вечерами. Они будут учиться решать конфликты, справляться с чувством ненужности, а некоторые на собственном опыте узнают, что такое быть изгоем и «не таким, как все».



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