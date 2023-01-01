Шугар (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Частный детектив Джон Шугар специализируется на розыске пропавших, не любит применять насилие и страдает от внезапных приступов. Известный кинопродюсер Джонатан Сигел нанимает Джона для поисков исчезнувшей внучки Оливии, которая в прошлом имела проблемы с наркотиками. Взявшись за расследо�вание, опытный сыщик узнаёт не самые приятные семейные тайны Сигелов, а его жизнь оказывается в смертельной опасности.



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