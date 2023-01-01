Шугар (сериал, 2024) смотреть онлайн
2024, Шугар 1 сезон
Триллеры, Драмы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Частный детектив Джон Шугар специализируется на розыске пропавших, не любит применять насилие и страдает от внезапных приступов. Известный кинопродюсер Джонатан Сигел нанимает Джона для поисков исчезнувшей внучки Оливии, которая в прошлом имела проблемы с наркотиками. Взявшись за расследо�вание, опытный сыщик узнаёт не самые приятные семейные тайны Сигелов, а его жизнь оказывается в смертельной опасности.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Адам
Аркин
- ФМРежиссёр
Фернанду
Мейреллиш
- Актриса
Эми
Райан
- КХАктриса
Кирби
Хауэлл-Батист
- АГАктриса
Анна
Ганн
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- МФАктёр
Масси
Фурлан
- ЭЛАктёр
Эрик
Ланж
- Актёр
Колин
Фаррелл
- АЭАктёр
Алекс
Эрнандес
- ДБАктёр
Деннис
Буцикарис
- НКАктёр
Нэйт
Корддри
- ДЙСценарист
Дональд
Йо
- СКСценарист
Сэм
Кэтлин
- МПСценарист
Марк
Протосевич
- СКПродюсер
Сэм
Кэтлин
- Продюсер
Адам
Аркин
- ДДПродюсер
Дэвид
Дилиберто
- ОЧПродюсер
Одри
Чон
- КЧХудожница
Кристал
Чаварриа
- ТБХудожник
Тим
Бич
- ТФХудожник
Том
Фоден
- ЛКМонтажёр
Луис
Колина
- АШКомпозитор
Али
Шахид Мухаммад
- ЭЯКомпозитор
Эдриан
Янг