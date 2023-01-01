Шугар
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Шугар

Шугар (сериал, 2024) смотреть онлайн

2024, Шугар 1 сезон
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Частный детектив Джон Шугар специализируется на розыске пропавших, не любит применять насилие и страдает от внезапных приступов. Известный кинопродюсер Джонатан Сигел нанимает Джона для поисков исчезнувшей внучки Оливии, которая в прошлом имела проблемы с наркотиками. Взявшись за расследование, опытный сыщик узнаёт не самые приятные семейные тайны Сигелов, а его жизнь оказывается в смертельной опасности.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Шугар»