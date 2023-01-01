Шоу братьев Шумахеров
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Шоу братьев Шумахеров

Шоу братьев Шумахеров (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Шоу братьев Шумахеров 1 сезон
ТВ-шоу0+

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Сюжет

Шоу братьев Шумахеров — это развлекательное юмористическое шоу,. Основной темой для шуток стали взаимоотношения между мужчиной и женщиной — вопрос интересующий и интригующий все поколения во все времена. Актеры шоу примеряют на себя различные образы и иронично и остро шутят над проблемами, волнующими представителей обоих полов.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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