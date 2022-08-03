Шоколад Рейчел Ку
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Шоколад Рейчел Ку

Шоколад Рейчел Ку (сериал, 2021) смотреть онлайн

2021, Rachel Khoo's Chocolate 1 сезон
Реалити - шоу18+

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О сериале

В сладком и познавательном кулинарном шоу повар и фудблогер Рейчел Ку исследует волшебный мир шоколада – советы, рецепты и тайны от лучших шоколатье.
Знаток сладкой жизни, очаровательная Рейчел Ку раскроет для нас все грани и оттенки шоколада, проведет через закрытые кухни изощренных ресторанов и лавки на рынках, познакомит с самыми необычными вкусовыми сочетаниями, проверит, какие напитки лучше всего закусывать плиткой шоколада, и поделится рецептами, которые легко приготовить у себя дома.

Страна
Великобритания
Жанр
Реалити - шоу

Рейтинг

6.5 IMDb