Шоколад Рейчел Ку (сериал, 2021) смотреть онлайн

В сладком и познавательном кулинарном шоу повар и фудблогер Рейчел Ку исследует волшебный мир шоколада – советы, рецепты и тайны от лучших шоколатье.

Знаток сладкой жизни, очаровательная Рейчел Ку раскроет для нас все грани и оттенки шоколада, проведет через закрытые кухни изощренных ресторанов и лавки на рынках, познакомит с самыми необычными вкусовыми сочетаниями, проверит, какие напитки лучше всего закусывать плиткой шоколада, и поделится рецептами, которые легко приготовить у себя дома.

