Шоколад Рейчел Ку (сериал, 2021) смотреть онлайн
2021, Rachel Khoo's Chocolate 1 сезон
Реалити - шоу18+
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О сериале
В сладком и познавательном кулинарном шоу повар и фудблогер Рейчел Ку исследует волшебный мир шоколада – советы, рецепты и тайны от лучших шоколатье.
Знаток сладкой жизни, очаровательная Рейчел Ку раскроет для нас все грани и оттенки шоколада, проведет через закрытые кухни изощренных ресторанов и лавки на рынках, познакомит с самыми необычными вкусовыми сочетаниями, проверит, какие напитки лучше всего закусывать плиткой шоколада, и поделится рецептами, которые легко приготовить у себя дома.
СтранаВеликобритания
ЖанрРеалити - шоу
Рейтинг
6.5 IMDb