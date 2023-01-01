Биография

Рэйчел Ку — повар, писатель и телеведущая. Родилась в Кройдоне 28 августа 1980 года. Училась в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина, несколько лет работала в Лондоне пиар-менеджером в сети магазинов одежды Thomas Pink. Позже поступила на курсы французского языка в Сорбонне, переехала в Париж и записалась в кулинарную школу Le Cordon Bleu. Позже открыла собственный домашний ресторан на маленькой кухне, написала книги «Мюсли и гранола», «Сладкие и соленые паштеты», «Моя кухонька в Париже». Сегодня Рэйчел Ку — не только кулинар, но и телеведущая. За ее плечами съемки таких авторских шоу, как «Шоколад Рэйчел Ку», «Простые удовольствия Рэйчел Ку». Также ее можно встретить в эпизодах программ «Воскресный завтрак», «Правила моей кухни», «Свободные женщины».