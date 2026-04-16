Шеф-повар Денис Ермолаев
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Шеф-повар Денис Ермолаев
2024, Шеф-повар Денис Ермолаев 1 сезон
Кулинария18+
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Шеф-повар Денис Ермолаев (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Денис Ермолаев делится вкуснейшими и простыми рецептами, создает настоящие кулинарные шедевры, и делает все от него зависящее, чтобы подарить людям радость от наслаждения качественной и вкусной едой.

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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