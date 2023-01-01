Щенок в моем кармане (мультсериал, 2011) смотреть онлайн

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Итальянский мультсериал «Щенок в моем кармане» от студии Mondo TV, подарившей юным зрителям такие анимационные хиты, как «Монстры и пираты» и «Друзья ангелов», онлайн и совершенно бесплатно порадует всех детей, которые любят сказочные истории про милых зверушек.



Добро пожаловать в волшебную страну Покетвилль, где живут щенки, котята и хомячки, которые под руководством сиамской кошечки по имени Принцесса Эми готовятся стать домашними любимцами земных девочек и мальчиков. Царящий годами порядок нарушается, когда злая сестра Эми Има, мечтающая захватить власть в королевстве, хитростью отправляет принцессу в реальный мир. На помощь оставленным без присмотра зверушкам в Покетвилль прибывает десятилетняя школьница Фло. Вместе с озорным щенком по кличке Мэджик ей предстоит вместо Эми организовывать встречи питомцев с нуждающимися в них детьми и противостоять вражеским проискам коварной Имы. И, конечно, Фло приложит все усилия, чтобы отыскать принцессу и помочь ей вернуться в родной Покетвилль. Справится ли обычная школьница с ответственной миссией в сказочной стране, вы узнаете, если будете смотреть замечательный анимационный сериал «Щенок в моем кармане» онлайн в хорошем качестве.



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