Северная мафия (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Семья контролирует оленеводческий бизнес в небольшом северном городке. После смерти матриарха семейства Бриты родня собирается на похоронах, чтобы разделить наследство. Но завещание Бриты преподносит сюрприз�ы и развязывает между членами семьи кровавую войну.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb