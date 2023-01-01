Северная мафия
Wink
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Северная мафия
7.82023, Poromafia 1 сезон
Драмы, Комедии18+

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Северная мафия (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Семья контролирует оленеводческий бизнес в небольшом северном городке. После смерти матриарха семейства Бриты родня собирается на похоронах, чтобы разделить наследство. Но завещание Бриты преподносит сюрпризы и развязывает между членами семьи кровавую войну.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb