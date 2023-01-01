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Сестра

Сестра (сериал, 2020) смотреть онлайн

7.02020, Because the Night 1 сезон
Триллеры, Мини-сериалы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Таинственный гость из прошлого нарушает спокойную жизнь Натана и его семьи. Захватывающий психологический триллер от сценариста «Лютера».

Счастливый семьянин Натан уже десять лет наслаждается прекрасным браком с любимой супругой Холли. Только одно обстоятельство нарушает эту идиллию — женщина сильно переживает из-за потери сестры, бесследно исчезнувшей много лет назад. В один дождливый день на пороге их дома появляется старый знакомый Натана по имени Боб. Этот человек знает ужасную тайну, связанную с прошлым мужчины, которая грозит разрушить его размеренную жизнь. Он сильно переживает, ведь скелеты, давным-давно запертые на ключ, готовы вот-вот посыпаться из шкафа.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb