Сестра (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Таинственный гость из прошлого нарушает спокойную жизнь Натана и его семьи. Захватывающий психологический триллер от сценариста «Лютера».



Счастливый семьянин Натан уже десять лет наслаждается прекрасным браком с любимой супругой Холли. Только одно обстоятельство наруш�ает эту идиллию — женщина сильно переживает из-за потери сестры, бесследно исчезнувшей много лет назад. В один дождливый день на пороге их дома появляется старый знакомый Натана по имени Боб. Этот человек знает ужасную тайну, связанную с прошлым мужчины, которая грозит разрушить его размеренную жизнь. Он сильно переживает, ведь скелеты, давным-давно запертые на ключ, готовы вот-вот посыпаться из шкафа.



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