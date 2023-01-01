Серебряная свадьба (сериал, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

В респектабельный дом отдыха одновременно прибывают три очень разные женщины. Соня самая старшая, Вера самая деловая, а Люба молода и сексапильна. Все они ждут своих мужчин. Кому-то встречу назначил муж, а кому-то бывший муж. Но пока приехали только дамы.



Начались женские разговоры. Оказывается, Соня до сих пор не простила «негодяйку», которая увела ее Юрика. Верин Гоша ушел со «стервой и обычной шлюшкой», а Люба рассказала, что отбила своего Жору «у старой курицы». Наконец появляется первый мужчина. Чей же он? А дело в том, что он общий. Юра, Гоша и Жора оказался одним человек.



Когда женщины понимают, что все это время они обсуждали друг друга, то немедленно возникает искренняя круговая неприязнь. Эксцентричный Гоша-Жора-Юра собрал их на маленькое семейное торжество, по его подсчетам со всеми героинями он прожил 25 лет, - а значит, настало время для серебряной свадьбы.



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