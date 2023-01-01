Сэмми и компания
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Сэмми и компания

Сэмми и компания (мультсериал, 2016) смотреть онлайн

7.22016, Сэмми и компания 2 сезона
Мультсериалы6+

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Сюжет

Для маленькой черепашки подводный мир — самое безопасное место. Здесь акулы, пираньи, змеи, а на берегу поджидают люди. И наш маленький Сэмми хочет узнать весь мир, от полярных льдов до субтропиков. Путешествие продлится ровно полвека, начиная с 1959 года, за это время даже климат успеет измениться.

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Рейтинг

5.8 IMDb