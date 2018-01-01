Семейный размер (сериал, 2011) смотреть онлайн
О сериале
В программе параллельно принимают участие сразу несколько пар. Худеть будет не один член семьи, а минимум двое в течение трёх месяцев. Это могут быть муж и жена, мама и дочка, сын и отец, папа и дочка — в общем, кто желает стройности собственному телу, тот и худеет. К тому же, если за дело берутся сразу два близких человека, появляется и соревнование и солидарность, так что похудение неизбежно.
На первом этапе ведущие Анастасия Мыскина, Вадим Тихомиров и и врач-диетолог Алексей Ковальков производят замеры обоих худеющих и определяют «семейный размер». Высчитывают, сколько общих килограммов надо сбросить и определяют вклад каждого. Одному из ведущих отводится роль «искусителя». Он все время предлагает отказаться от идеи похудения, высказывая что-то вроде: «а зачем вам этого надо»! Но пара непреклонна! Тогда слово берет врач-диетолог, который узнает о своих подопечных все необходимое для составления диеты и объясняет героям, что отныне им можно и нужно, а что категорически запрещено. Сразу же врач дает прогноз — сколько времени необходимо для похудения — месяц, два, пять, год. С тех пор за семьей пристально следят ведущие программы, врачи, психологи и, конечно же, телезрители.
Пришло время перемен! Не можете по одиночке, беритесь за дело вместе, по-семейному!
