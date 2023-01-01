Семейка Грин в городе
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Семейка Грин в городе

Семейка Грин в городе (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Семейка Грин в городе 1 сезон
Триллер, Комедия12+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Жизнь неугомонного школьника Крикета Грина неожиданно меняется, когда его семья решает переехать из деревни в мегаполис к бабуле Элис. В Большом городе Крикету, его старшей сестре Тилли и их отцу Биллу предстоит попасть не в одну забавную переделку, пережить множество захватывающих приключений и, конечно, найти новых друзей.

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Страна
США, Южная Корея, Аргентина, Испания
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Триллер

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Актёры и съёмочная группа сериала «Семейка Грин в городе»