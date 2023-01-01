Биография

Артемис Пебдани – актриса, родилась 2 августа 1977 года. Фильмография насчитывает более полусотни полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актрисе принесли роли в многосерийных фильмах «В Филадельфии всегда солнечно» и «Скандал». Артемис Пебдани родилась в Техасе. Ее отец эмигрировал в Америку из Ирана в середине 1970-х. Получив степень бакалавра в области театрального искусства, Пебдани начала сниматься в кино. Первые роли она получила в телевизионных сериалах. Дебютным фильмом Артемис Пебдани стала многосерийная криминальная драма «Щит». Актриса снималась в рейтинговых сериалах «Доктор Хаус», «Как я встретил вашу маму». Одну из ключевых ролей Артемис Пебдани исполнила в сериале «В Филадельфии всегда солнечно». В 2007 году участвовала в съемках многосерийной мелодрамы «Правила совместной жизни». В 2009 году на экраны вышел сериал «Американская семейка» с участием актрисы. В 2011 году Артемис Пебдани снялась в многосерийной комедии «Новенькая». Партнерами по съемочной площадке стали Зои Дешанель, Джейк Джонсон, Макс Гринфилд. Одну из ключевых ролей сыграла в сериале «Скандал» (2012). В 2013 году ее фильмография пополнилась еще одной многосерийной кинолентой «Бруклин 9-9».