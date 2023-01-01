#SEKTA. Онлайн фитнес-курс
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#SEKTA. Онлайн фитнес-курс

#SEKTA. Онлайн фитнес-курс (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, #SEKTA. Онлайн фитнес-курс 1 сезон
Спорт и здоровье18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Интенсив от фитнес-школы #SEKTA — это 6 огненных тренировок, 5 бодрых утроворков и 6 лучших альтернативных нагрузок из онлайн-курса #s60days. Комплексы можно выполнять в любой последовательности и совмещать несколько тренировок в течение дня, что даeт множество вариантов прохождения курса.

Все сезоны сериала #SEKTA смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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