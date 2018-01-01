Сексуальное рабство (сериал, 2017) смотреть онлайн

От историй этих девочек, девушек, женщин бросает в дрожь. Одни из них попали в сексуальное рабство к маньякам, которые сделали пленниц частью своей жизни. Другие же стали дорогим товаром в руках умелых «бизнесменов». Немногим удается вырваться из лап сексуального насилия, но даже те, которые сумели обрести свободу, никогда не забудут тот ад, в который они попали.



В рамках документального проекта бывшие «рабыни» впервые откровенно расскажут, через что им пришлось пройти и как удалось остаться в живых и убежать от мучителей. Как сложились судьбы пленниц? И готовы ли они посмотреть в глаза тем, кто лишил их детства и юности?



Все сезоны сериала Сексуальное рабство смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.