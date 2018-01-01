Сделай мне красиво (сериал, 2014) смотреть онлайн

Романтическое предложение руки и сердца, отчаянная ссора и душещипательное примирение, мрачное расставание и неожиданная встреча – да мало ли еще поводов заказать грандиозный торт!

В супершоу «Сделай мне красиво» один из самых лучших кондитеров Москвы Олег Ильин создает бесподобные авторские шедевры. К Олегу обращаются как звезды шоу-бизнеса, так и самые обыкновенные люди, его задача рассказать с помощью торта историю и даже выразить целую жизнь с ее запутанными поворотами и сокровенными тайнами.



