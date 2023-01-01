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Счастливый конец
Актёры и съёмочная группа сериала «Счастливый конец»

Актёры и съёмочная группа сериала «Счастливый конец»

Режиссёры

Джей Чандрашекхар

Джей Чандрашекхар

Jay Chandrasekhar
Режиссёр
Джеффри Мэлман

Джеффри Мэлман

Jeffrey Melman
Режиссёр
Джо Руссо

Джо Руссо

Joe Russo
Режиссёр

Актёры

Элиза Куп

Элиза Куп

Eliza Coupe
АктрисаJane Kerkovich-Williams
Элиша Катберт

Элиша Катберт

Elisha Cuthbert
АктрисаAlex Kerkovich
Захари Найтон

Захари Найтон

Zachary Knighton
АктёрDave Rose
Адам Палли

Адам Палли

Adam Pally
АктёрMax Blum
Дэймон Уайанс мл.

Дэймон Уайанс мл.

Damon Wayans Jr.
АктёрBrad Williams
Кейси Уилсон

Кейси Уилсон

Casey Wilson
АктрисаPenny Hartz
Ник Зано

Ник Зано

Nick Zano
АктёрPete
Стефен Джуарино

Стефен Джуарино

Stephen Guarino
АктёрDerrick
Сет Моррис

Сет Моррис

Seth Morris
АктёрScotty
Меган Маллалли

Меган Маллалли

Megan Mullally
АктрисаDana Hartz

Сценаристы

Дэвид Каспе

Дэвид Каспе

David Caspe
Сценарист
Прентис Пенни

Прентис Пенни

Prentice Penny
Сценарист
Гэйл Лернер

Гэйл Лернер

Gail Lerner
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Каспе

Дэвид Каспе

David Caspe
Продюсер
Джонатан Грофф

Джонатан Грофф

Jonathan Groff
Продюсер

Художники

Дерек Р. Хилл

Дерек Р. Хилл

Derek R. Hill
Художник

Монтажёры

Стивен Спранг

Стивен Спранг

Steven Sprung
Монтажёр

Операторы

Джеймс Хокинсон

Джеймс Хокинсон

James Hawkinson
Оператор

Композиторы

Людвиг Горанссон

Людвиг Горанссон

Ludwig Göransson
Композитор