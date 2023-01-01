Счастье на десерт
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Счастье на десерт

Счастье на десерт (сериал, 2023) смотреть онлайн

9.12023, Счастье на десерт 1 сезон
Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Надя — лучший кондитер города и владелица кафе, на открытие которого ей пришлось взять кредит, заложив свою маленькую квартирку, где она живет с мужем. Совладелицей кафе является ее подруга Зоя — она занимается продвижением и мечтает, чтобы их дело стало успешнее.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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