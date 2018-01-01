Сбежавшая жена миллиардера (сериал, 2024) смотреть онлайн

Спасая наследие семьи, Сара выходит замуж за Лукаса — наследника миллиардов, который тайно является ее преданным поклонником. Их брак, начавшийся холодно, неожиданно перерастает в настоящую привязанность. Но когда Сара беременеет и ошибочно решает, что Лукас ее не любит, она планирует побег. Трагическая случайность заставляет ее исчезнуть, оставив мужа, осознавшего слишком поздно, как сильно он ее любит.

Спустя годы Лукас узнает шокирующую правду: его любимая писательница и потерянная жена — один человек. Теперь ему предстоит пройти через череду соперников, чтобы вернуть Сару и доказать, что его любовь сильнее всех преград.



