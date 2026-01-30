Самый счастливый день (сериал, 2025) смотреть онлайн

8.82025, Самый счастливый день 1 сезон
Юлия Михайлова узнала, что беременна от любимого мужчины, но самый счастливый день в ее жизни превратился в настоящую трагедию – Ярик оказался предателем. Кажется, что хуже быть не может, но вскоре Юлю обвиняют в аварии, которая привела к смерти человека… Оперативник Юрий Кравцов уверен в виновности Юлии. Из-за сильного стресса она теряет ребенка.
После всех мрачных событий Юлии кажется, что жизнь потеряла всякий смысл, но она встречает беременную женщину, которую выгнал из дома женатый любовник… Юля находит дело для души – помогать женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Юрий не может простить себе случившееся с Юлей и проводит тайное расследование, чтобы найти того, кто ее подставил.
- РИРежиссёр
Роман
Иванов
- ЕКАктриса
Елена
Кульчицкая
- МЕАктёр
Максим
Ермичев
- СРАктриса
Светлана
Рубан
- МГАктёр
Макс
Громов
- ДААктёр
Дмитрий
Агафонов
- ЮСАктёр
Юрий
Сазонов
- ИЛАктёр
Илья
Лукашенко
- АПАктёр
Артур
Петров
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- СНАктёр
Святослав
Насташевский
- КЦАктриса
Кристина
Цветкова
- СБАктёр
Сергей
Буданов
- ОГСценарист
Ольга
Гурова
- НРПродюсер
Николай
Романюк
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ВМПродюсер
Василиса
Митрофанова
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев