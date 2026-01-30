Самый счастливый день (сериал, 2025) смотреть онлайн

Юлия Михайлова узнала, что беременна от любимого мужчины, но самый счастливый день в ее жизни превратился в настоящую трагедию – Ярик оказался предателем. Кажется, что хуже быть не может, но вскоре Юлю обвиняют в аварии, которая привела к смерти человека… Оперативник Юрий Кравцов уверен в виновности Юлии. Из-за сильного стресса она теряет ребенка.



После всех мрачных событий Юлии кажется, что жизнь потеряла всякий смысл, но она встречает беременную женщину, которую выгнал из дома женатый любовник… Юля находит дело для души – помогать женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Юрий не может простить себе случившееся с Юлей и проводит тайное расследование, чтобы найти того, кто ее подставил.

