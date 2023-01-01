Саке (сериал, 2020) смотреть онлайн
2020, Саке 1 сезон
Комедии18+
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Сюжет
Саят Саматович, для друзей просто Саке, — аким Чапаевского района. Честный госслужащий, который днём и ночью думает о жителях района и для него нет несущественных и мелких задач, когда дело касается их благополучия. Ответственный чиновник, строящий дороги, школы и детские сады. Всё для людей, н�ичего для себя. Но это только на первый взгляд.
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Информация
Рейтинг
- ОНРежиссёр
Олжас
Нурбай
- НЕАктёр
Нариман
Егимбеков
- БААктёр
Бахытжан
Альпеисов
- НЖАктёр
Нышанбек
Жубанаев
- ККАктриса
Карина
Кудекова
- РОАктёр
Рустем
Омаров
- АМАктёр
Асан
Мажит
- АБАктёр
Азиз
Бейшеналиев
- ДААктёр
Дулыга
Акмолда
- АААктёр
Азамат
Абдильдинов
- ЕААктёр
Ерболат
Алкожа
- РОСценарист
Рустем
Омаров
- МОСценарист
Марат
Оралгазин
- АДПродюсер
Акылбек
Досжанов
- КСПродюсер
Куат
Садыков
- НОКомпозитор
Назарбек
Оразбеков