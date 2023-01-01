Сабвей Серферс
Wink
Детям
Сабвей Серферс
8.72018, Subway Surfers: The Animated Series 1 сезон
Мультсериалы, Семейные6+

Этот сериал пока недоступен

Сабвей Серферс (мультсериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Яркий и увлекательный мультсериал по мотивам популярной мобильной игры. Энергичный скейтер Джейк весело проводит время со своими друзьями – фанаткой уличной культуры Трики, поклонником музыки 80-х Фрэшем и юной изобретательницей Ютани. Каждый день у ребят превращается в приключение, особенно после того, как они находят под старыми рельсами загадочную турбину. Друзья начинают расследовать тайны родного города, а строгий инспектор по железнодорожным путям пытается остановить их бурную деятельность.

Все сезоны сериала Сабвей Серферс смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.1 IMDb