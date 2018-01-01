С белого листа (сериал, 2005) смотреть онлайн

С белого листа
2005, С белого листа 1 сезон
ТВ-шоу18+

1-й сезон

Ведущая Дарья Хмельницкая вместе с командой создает для героев программы атмосферу уюта и комфорта, превращая ремонт в настоящее искусство — стильный и долговечный.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

