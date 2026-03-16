РыбаКит
Wink
Детям
РыбаКит
7.72025, РыбаКит 1 сезон
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РыбаКит (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

"РыбаКит" - это детский канал с обучающими видео по рисованию. Ведущий канала Иван рисует красочные картины на разные темы красками, карандашами и фломастерами.

Страна
Россия
Жанр
Блог

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