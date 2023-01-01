Рублево-Бирюлево
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Рублево-Бирюлево

Рублево-Бирюлево (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Рублево-Бирюлево 1 сезон
ТВ-шоу16+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Если семейная жизнь стала пресной, пропала радость общения и искорка в глазах, нужно просто сменить обстановку! Героини нового социального реалити-шоу «Рублево-Бирюлево» решают устроить себе своеобразные каникулы: поменяться домами, мужьями и даже детьми.

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

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