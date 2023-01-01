Рождение мафии: Нью-Йорк
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Рождение мафии: Нью-Йорк

Рождение мафии: Нью-Йорк (сериал, 2015) смотреть онлайн

9.12015, The Making of the Mob 2 сезона
Криминал, Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В начале XX века Манхэттен стал пристанищем для выходцев с Апеннинского полуострова. В 1907 году в Нью-Йорк из Сицилии вместе с семьей прибыл девятилетний Сальваторе Лукания, которому было суждено войти в число самых известных гангстеров в истории под именем Чарльза «Счастливчика» Лучано.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb