Россия и Америка: история отношений
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Россия и Америка: история отношений

Россия и Америка: история отношений (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Россия и Америка: история отношений 1 сезон
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Лекции Александра Осповата о том, как Россия изобретала свой национальный миф, а также рассказы историков о мифах других народов, истории знаменитых цитат о России и 10 вещей, которые нужно знать о правлении Николая I

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